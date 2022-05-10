Украинцы предлагают внести термин "рашизм" в Оксфордский и Кембриджский словари

Украинцы просят внести слово "рашизм" в Оксфордский и Кембриджский словари.

Для этого уже приступили к информационной кампании, которую назвали #BrandNewFascism (укр: новый фашизм), а присоединиться к ней может каждый желающий, используя хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

Инициатива внести слово "рашизм" в словари принадлежит группе киевских креативщиков и коммуникационников. Они уже подали обращение в мировые академии.

Словом "рашизм" объясняют явление, которое означает фашизм XXI века. Внесение этого термина в словари важно для того, чтобы напомнить миру, что фашизм не побежден, он переродился в рашизм. А нация, поддерживающая геноцид украинцев, не имеет права отмечать День победы. Этот термин начали применять еще в 2014 году, однако распространение он получило после полномасштабной войны России против Украины.

"Сейчас мы, украинцы, предлагаем внести в официальные словари английского языка, который является главным языком интернационального общения, слово рашизм (eng: rashism or ruscism), чтобы называть идеологию и властный российский режим, который начал войну и совершал военные преступления в Украине, Грузии, Чечне и Сирии. В последние годы наибольшей гордостью россии является победа над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне. Более того — статус победителя является фундаментом ее самолегитимизации и самоуважения для российской власти. Но сегодня все свидетельствует о том, что россия XXI века по своей идеологии и методам ведения войны является реинкарнацией фашизма, который переродился в виде "рашизма", - говорят активисты.

Также активисты обратились к ученым и журналистам, чтобы этот термин получил еще большее распространение.

Напомним, Николаевщина продолжает держать удар — враг ежедневно бьет по областному центру и окрестностям дальнобойными ракетами, артиллерией, минами.

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