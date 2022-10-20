Украинцы приспосабливаются к энергетическим вызовам: кофе при свечах в Ровно и сплошная тьма в Сумах

Украинцы приспосабливаются к энергетическим вызовам и придумывают свои варианты экономии, говорится в ТСН.

В Ровно в фонарях лампы светят в одиночку. Посреди площади Независимости луч освещает разве что Тараса Григорьевича.

Эконом-лампы установлены на трассе Киев-Чоп, их не будут выключать в целях безопасности. В городе же освещение отныне станет еще меньше, на маршруты будет выходить только половина электротранспорта, а бизнес просят максимально оптимизироваться вплоть до ночных смен, особенно большой – энергозатратный. Горожане же свои рецепты экономии уже имеют.

“Смотрите, где бы свет не горел, чтобы лишний телевизор не включать. Каждый по немного, может что-то и получится”, — говорят горожане.

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“Больше пейте кофе при свечах. Сейчас будет не только плюс для отношений, но и плюс для нашей страны”, — добавляет влюбленная пара.

Кировоградщина в режиме строжайшей экономии живет уже десять дней. В городах практически не включают наружное освещение, а люди прислушивались к призывам помочь снять нагрузку с энергосистемы. “Я просто с 12 до 3-х домов. Поэтому вся стирка, вся глажка все переходит туда с 12 до 3-х. Вечером уже ничего не делаем. С планшетом дома сидим, в одной комнате больше ничем не пользуемся”, — говорит Виктория.

В час пик потребление электричества в области уже уменьшилось почти на треть, говорят в военной администрации. Ресурсы еще ищут – сегодня на маршруты в Кропивницком вышла только половина троллебусов.

В северных Сумах уже в половине седьмого вечера сплошная тьма. Уличные фонари отключили, как и подсветку большинство магазинов, ресторанов и офисов. Дороги освещают только фары автомобилей, луну и одиночные пешеходы с карманными фонариками.

В квартирах тоже нередко темно, потому что плановые отключения. Сегодня в Сумах выключили не только свет, но и воду. Экономить так строго область вынуждена с начала недели, когда враг поразил несколько объектов критической инфраструктуры. На одном из них погибли 5 человек, еще 12 получили ранения

“Четвертые сутки разбираем завалы. В первые сутки мы освободили пострадавших, но пока мы не можем найти еще одного пострадавшего, к сожалению”, — говорят спасатели.

Спасательно-розыскная операция и ликвидация последствий ракетной атаки продолжается до сих пор.

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