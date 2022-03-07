Украинцы рассказывают о преступлениях россиян в Украине на Международном суде ООН в Гааге

Россия вообще отказалась участвовать в этих слушаниях.

Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение по делу о геноциде со стороны России. Иск подала 26 февраля. Наша страна требует от России опровергнуть аргумент о геноциде русскоязычного населения в Украине. Именно воображаемым геноцидом Россия оправдывает нападение на Украину и совершает преступления и убивает гражданское население в Украине.

Об этом говорится в ТСН.

Слушания проходят в Международном суде при Организации объединенных наций в Гааге. Они начались в 11 часов по Киеву. Сегодня судьи слушают Украину. Первые слова прозвучали от представителя Украины. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что прямо сейчас Россия обстреливает и убивает невинных украинцев. «Мы сегодня здесь в этом доме, который называется дом мира, но у меня дома моя страна столкнулась с агрессией и войной. Я нахожусь в этом зале, который называется «большой зал правосудия», но у меня дома мои сограждане видят не справедливость, а российские бомбы и ракеты, падающие на наши города. Пока я стою здесь, украинцы подвергаются смертельным атакам», — отметил представитель Украины в суде.

Россия оправдывает нападение на Украину ложью о геноциде русскоязычных в Украине. На самом деле, это не Украина, а Россия виновата в геноциде, говорит президент Украины Владимир Зеленский и представители Украины в суде. Российские аргументы ложь и фальшивка. Россия злоупотребляет Конвенцией ООН о предотвращении геноцида, чтобы оправдать свои преступления в Украине. Приблизительно так можно сформулировать иск Украины против России.

«Путин постоянно лжет, когда говорит, что пришел остановить геноцид. На самом деле, он напал на нас и устраивает геноцид украинского народа. Это не Украина, это российское преступное правительство и военный персонал, совершающие военные преступления», — звучит в суде.

Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение по делу о геноциде со стороны России

В иске Украина просит суд ООН приказать Россию остановить войну на Украине.

Юристы от Украины аргументируют – Россия намеренно убивает украинцев и что Путин отрицает существование украинского народа как нации. Также Россия намеренно извращает и злоупотребляет Конвенцией о предотвращении геноцида, когда лжет об этом в Украине и когда признает ОРДЛО.

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Слушания сегодня продлятся до 14 часов по Киеву, затем наши представители готовы сделать заявление.

Россия вообще отказалась от участия в процессе. Об этом Международный суд ООН уведомил правительство России. Кремль вообще не хочет защищаться по обвинению Украины. По плану Россию должны были заслушать завтра и ожидали, что там юристы будут обжаловать юрисдикцию суда. Об отказе от участия в процессе суд письмом сообщил посол России в Нидерландах, так заявила президент суда и сказала, что жалеет об этом решении, однако отказ России не останавливает слушаний.

Очевидно, отказ Москвы даже участвовать в судебном процессе демонстрирует, как Кремль игнорирует мировой правопорядок и международное право.

Между тем, еще один международный суд начал расследование военных преступлений России в Украине. Это Международный уголовный суд, также расположенный в Гааге. И здесь еще интереснее – этот суд расследует не просто против России, а против конкретных лиц и против Путина. Главный прокурор суда уже начал расследование и идет сбор доказательств.

Юридический и правовой фронт – один из нескольких, где борется Украина. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отстаивает также международный правопорядок.