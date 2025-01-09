Украинцы с правом на отсрочку должны сообщить о своем статусе ТЦК во избежание штрафов

В случае невыполнения этой обязанности им может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Многодетные отцы, люди с инвалидностью, студенты и другие граждане, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, должны в течение 7 дней сообщить о своем статусе Территориальному центру комплектования (ТЦК).

В случае невыполнения этой обязанности им может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен, отмечает адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев в комментарии "Телеграфу".

По словам Лихачева, штрафы за несвоевременное информирование сложно обжаловать, особенно если человеку уже вручили повестку. Минобороны не имеет доступа к синхронизированным базам данных Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины, что затрудняет автоматическую фиксацию оснований для отсрочки.

“Закон о воинской обязанности требует, чтобы изменения в семейном состоянии, состоянии здоровья или других обстоятельствах сообщались в ТЦК в течение семи дней. Автоматическое сообщение об инвалидности в ТЦК не поступает. Если человек хочет оформить отсрочку или снять с военного учета, он должен сообщить ТЦК самостоятельно”, – объясняет адвокат.

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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин подчеркнул, что работники ТЦК не могут предусмотреть, есть ли у человека основания для отсрочки. Поэтому граждане с инвалидностью могут получить повестку или штраф, если не сообщат свой статус.

"Инвалидность сама по себе не означает непригодность к военной службе. Реализовать это право [на отсрочку] возможно только после прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии), а не МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)”, – уточняет Лихачев.

После прохождения ВЛК человека могут признать непригодным и исключить из военного учета. Если ВЛК признает человека пригодным к службе, он останется на учете, но сможет получить временную отсрочку.

Напомним, в период военного положения и мобилизации ТЦК активно разыскивают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые нарушили правила военного учета и не выполняют свои законные обязанности.