Украинцы с сегодняшнего дня могут подать заявки на приобретение нового дома: стало известно, как это сделать

С сегодняшнего дня украинцы, имеющие жилищные сертификаты в качестве компенсации за уничтоженное имущество, могут подать заявление о бронировании средств.

С сегодняшнего дня украинцы с сертификатами "естьВосстановление" могут подать заявку о бронировании средств для приобретения нового дома.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, с сегодняшнего дня украинцы, имеющие жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженное имущество, могут подать заявление о бронировании средств для приобретения нового дома.

“Купить можно дом или квартиру. Если уже выбрали жилье, договоритесь с продавцом, обновите "Действие", а затем в разделе "Восстановление" откройте вкладку "Сертификаты" на жилье и нажмите "Забронировать средства". В течение пяти рабочих дней поступит подтверждение в "Дії" о том, что средства забронированы", — подчеркнул Михаил Федоров.

Уже после этого у украинцев есть 30 дней для того, чтобы оформить сделку купля-продажа. Приобрести жилье можно в новостройке или на вторичном рынке. Кроме того, можно и проинвестировать в строительство.

“Если не успеваете, затем повторно подадите заявление о бронировании средств. Соглашение купли-продажи могут оформить только нотариусы, которые имеют доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. В течение пяти дней денежные средства поступят продавцу жилья”, — подчеркнул Федоров.

Он также добавил, что, прежде чем бронировать средства по сертификату, нужно убедиться, что вы прекратили право собственности на уничтоженный объект недвижимости. Без этого не удается использовать сертификат. Прекратить право собственности можно в ЦНАП или у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора.

Напомним, что по программе "естьВосстановление" начинаются выплаты средств на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости.

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