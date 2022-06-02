Украинцы сами будут решать, на какое расстояние применять системы HIMARS — посол США

Украинцы сами будут решать, на какое расстояние применять системы HIMARS — посол США

Долгожданные американские ракетные системы залпового огня вскоре будут в распоряжении ВСУ, которые сами будут выбирать цели для их применения.

Американские ракетные системы залпового огня HIMARS поступят в Украину в пакете новой американской помощи. Украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние их использовать.

Об этом заявила на брифинге в четверг, 2 июня, новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Речь идет о пакете помощи на 700 млн долларов, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", — отметила она.

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Украинские военные смогут освоить управление системами HIMARS буквально за три недели. Предполагается, что такое вооружение может изменить ход войны против России.

Напомним, в Белом доме 1 июня официально подтвердили отправку ракетных систем залпового огня в Украину, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним. При этом отмечается, что Украина пообещала не использовать это вооружение для ударов по территории России.

США предоставят Украине долгожданные реактивные системы HIMARS

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