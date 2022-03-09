Украинцы смогут оставить заявку на возмещение уничтоженного оккупантом жилья в "Дії"

Украинцы смогут оставить заявку на возмещение уничтоженного оккупантом жилья в "Дії"

Также уже создан "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" начнут регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 9 марта.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії", — отметил он.

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Также, по его словам, уже создан "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры".

"И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – резюмировал он.

Напомним, что по состоянию на 7 марта российские войска уничтожили или повредили более 200 школ, 1,5 тысячи жилых домов, более 30 больниц и оставили без света, воды и тепла 900 населенных пунктов.

ТСН.ua