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Украинцы собрали 80 млн гривен на украинскую армию через "Дію"

Украинцы собрали 80 млн гривен на украинскую армию через "Дію"

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Украинцы собрали 80 млн гривен на украинскую армию через "Дію"

Фото: diia.gov.ua

Также возросла помощь в криптовалюте.

Украинцы перечислили на нужды украинской армии 80 млн гривен через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он также отметил, что помощь в криптовалюте также выросла. Мировое криптосообщество собрало для Украины около $55 млн.

Напомним, у "Дії" появилась новая услуга: можно перевести средства украинской армии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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