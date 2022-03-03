Украинцы собрали 80 млн гривен на украинскую армию через "Дію"

Также возросла помощь в криптовалюте.

Украинцы перечислили на нужды украинской армии 80 млн гривен через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он также отметил, что помощь в криптовалюте также выросла. Мировое криптосообщество собрало для Украины около $55 млн.

Напомним, у "Дії" появилась новая услуга: можно перевести средства украинской армии.