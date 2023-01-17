Украинцы собрали более 3 млн грн для брата и сестры, родители которых погибли во время ракетного удара по Днепру

В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей у дома на улице.

Украинцы собрали более 3 млн грн для брата и сестры, чудом выживших во время ракетного удара по Днепру. Их родители, к сожалению, погибли.

В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей у дома на улице.

Об этом сообщила тетя детей Валерия Марченко.

В настоящее время дети находятся в больнице. У Каролины раздроблена нога, а у Тимура – сломана рука. С ними находится их дядя Антон.

Собранные украинцами средства потратят на приобретение жилья и образование осиротевших детей.

"Все деньги, которые мы вместе собрали и продолжаем собирать у меня на банке. Я никогда не располагала такими большими деньгами, поэтому ради безопасности перевела часть денег на другую банку. Каждая копейка — это будущее наших деток", — написала родная тетя детей. Женщина добавила скриншот, из которого видно, что в помощь детям украинцы перечислили 3 млн 266 тысяч гривен.

Фото: instagram.com/_m.valeriya_

Ранее Валерия сообщила, что семья родной сестры мужа Валерии, Антона, жила в доме, разрушенном российской ракетой, последние полгода. В Днепр Ирина и Максим Шевчуки переехали из Никополя: так они вместе с детьми пытались спастись от постоянных российских обстрелов.

Ирина и Максим погибли в Днепре/Фото: irina_tolpegina_pm

"Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона. Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир. Дети вышли на улицу, когда проклятая бледная прилетела прямо к ним в дом", — рассказала родственница погибших.

Напомним, в Днепре по состоянию на 17 января еще не идентифицированы 15 тел погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому.

Так, по состоянию на 13:00 17 января известно, что:

спасены 39 человек, из них 6 детей

погибли 44 человека, из них 5 детей

травмированы 79 человек, из них 16 детей

получено 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.