Украинцы стали меньше поддерживать вступление в НАТО, вместо этого вырос уровень поддержки вступления в ЕС

Украинцы стали меньше поддерживать вступление в НАТО, вместо этого вырос уровень поддержки вступления в ЕС

91% украинцев хотят вступить в Евросоюз – это абсолютный рекорд за все годы исследований.

Поддержка украинцев вступить в оборонный Североатлантический альянс уменьшается еженедельно. Новый показатель приближается к тому, который был до войны.

Об этом говорится в социологическом опросе, проведенном группой "Рейтинг" 30-31 марта.

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Согласно результатам соцвопроса, если что в первые дни российского вторжения поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, то в первую неделю поддержка сократилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%. Как объясняют социологи, показатель близится к довоенным временам.

Между тем, растет поддержка вступления в ЕС. Отмечается, что в первые дни войны произошел рост с 68 до 86%, далее рост продолжился и к концу марта составляет 91% – это абсолютный рекорд за все годы исследований.

"При этом большинство (56%) убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% – через пять лет. За месяц несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в очень коротком" перспективе (с 61% до 56%), и возросло количество верующих во вступление в Союз за пять лет (с 13% до 23%)", — говорится в соцопросе.

Справка:

В соцопросе участвовали 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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