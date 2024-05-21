"Украинцы сжигают авто для ВСУ": ЦПД развенчал новый фейк российской пропаганды (видео)

Пытаясь посеять раздор в обществе, российская пропаганда использует любой повод, освещая его с удобной для себя позиции, отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Вражеские Telegram-каналы распространяют сюжет о том, что якобы украинцы начали массово сжигать свои авто из-за вступления в силу закона о мобилизации №10449, в рамках которого для нужд Вооруженных Сил Украины у украинцев смогут изымать автомобили.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО в Facebook.



"На самом деле этот сюжет фейковый. Он смонтирован с помощью видео горящих машин за 2020 год, наложения логотипа несуществующего канала и английских субтитров — это должно создавать впечатление, что сюжет сняло иностранное медиа", — говорится в сообщении.



Пытаясь посеять раздор в обществе, российская пропаганда использует любой повод, освещая его с удобной для себя позиции, отметили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Плетенчук объяснил, у кого не будут забирать авто на нужды ВСУ.

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