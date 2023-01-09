Украинцы умирали в страшных муках, а россияне улыбались — освобожденный из плена медик о теракте в Оленовке

Украинский медик-нейрохирург Дмитрий Кубряк, которого освободили из российского плена, рассказал подробности о теракте в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Об этом пишет УНИАН.

Дмитрий Кубряк вспоминает, что накануне теракта охрана колонии чувствовала себя свободной и была на территории даже без бронежилетов и касок. Он отметил, что это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно организовали теракт, чтобы убить украинцев.

"Таких звуков мне слышать не приходилось — ни до того, ни после... Крики агонизирующих людей разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и только через 30-40 минут нас туда пустили. Мы прибежали на место трагедии — увиденное шокировало. Пятьдесят человек погибли сразу — сгорели живьем. Остальные, как могли, выползли из барака наружу. Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите !". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать", — рассказал медик.

Дмитрий Кубряк отметил, что оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным. Они просто стояли рядом и смеялись, словно наслаждаясь тем, как украинские защитники умирают в агонии. Только через шесть часов в больницу отправились первые грузовики с ранеными.

"Люди просто лежали на земле... Люди, получившие глубокие ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов... Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли у забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская цинические реплики...Такое пассивное созерцание чужих мучений", — вспоминает освобожденный из плена медик.

Из-за того, что медицинскую помощь вовремя не оказали умерли 5 человек.

"За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения — их оставили в Оленевке, примерно столько же почти не пострадали", — вспоминает Дмитрий.

Теракт в Оленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.

В результате спланированного теракта погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применила РФ.

ООН отказалась расследовать теракт в Оленовке, мол, россияне не допустили туда миссию.

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