Украинцы уничтожили 15 воздушных целей российских оккупантов: детали

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

17 мая 2022 года ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Еще одна БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за сутки поражено 15 воздушных целей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крылатые ракеты.

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