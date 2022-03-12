Украинцы уже подали 2 миллиона заявок на выплату 6500 грн єПідтримки

Оформить помощь можно в приложении "Дія". Для этого нужно только пройти регистрацию.

За 4 дня поступило 2 миллиона заявок на выплату 6,5 тысячи гривен от работников и физических лиц-предпринимателей из областей, где ведутся самые активные боевые действия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

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"Получили 2 млн заявок на выплату 6500 грн єПідтримки. Такое количество подали за 4 дня. Деньги могут получить все наемные работники, за которых платится ЕСВ и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что для того чтобы получить денежную выплату, необходимо оформить специальную карточку в одном из банков-партнеров. Далее следует зайти в "Дію" и нажать Услуги — Поддержка — Получить помощь.

В настоящее время услуга доступна в таких областях: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и Киев.

Также в приложении "Дія" уже появился єДокумент. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность. Временное цифровое удостоверение личности на период военного времени будут признаваться органами госвласти, Нацполицией, военными на блокпостах.

ТСН.ua