Украинцы в США арендовали за полмиллиона долларов самолет, чтобы доставить в Украину 30 тонн гуманитарной помощи

Украинско-американская община сумела нереально — собрать гуманитарную помощь более чем на три миллиона долларов.

Когда об украинских волонтерах шутят, что те могут найти даже подлодку – это уже не совсем шутки. Украинская диаспора в Америке нашла и проплатила грузовой самолет, доставивший для украинцев более 30 тонн гуманитарной помощи. Борт приземлился в Польше, а оттуда груз доставили во Львовскую область. Чартерный самолет обошелся в полмиллиона долларов.

Об этом говорится в ТСН.

В аэропорту Сиэтла, города в штате Вашингтон на борт самолета грузят более 30 тонн медицинского оборудования для Украины.

Украинско-американская община сумела нереально — собрать гуманитарную помощь более чем на три миллиона долларов. Лиля уже 20 лет живет в Америке и сейчас на украинско-польской границе. Встречает груз с самолета, который переводят в фуры и везут на склад. «Первую неделю войны я поняла, что мои дети едят, что найдут, что в доме происходит страшное, а ты отвечаешь на постоянные звонки. Это очень впечатляет, потому что американцам очень больно за нас», — говорит она.

Лиля президент ассоциации штата Вашингтон, по образованию математик. С первых дней войны поняла, что должна помочь родной Украине. Объединила вокруг себя сотни волонтеров из разных штатов. Медицинскую помощь оказывали местные госпитали и благотворительные медицинские организации.

«Чтобы быть точным, это 3,5 млн долларов. В основном это медицинское оборудование для госпиталей, это хирургические материалы, специальные лезвия, скальпели, кровоостанавливающие, разного рода медицинские трубки для дыхательных путей, отвод крови», — рассказывает женщина.

Джош Пикеринг, ветеран военно-морского флота США, а ныне студент Стэнфордского университета и представитель благотворительной организации, помогавшей Лили в поиске медицинского оборудования. Помочь украинцам решил сразу после одного телефонного разговора.

«Я общался с мужчиной, живущим в 40 километрах от Киева, это отец-медик, который имеет 4 детей, он выкопал окоп и накрыл своих детей собой во время обстрелов. Если человек сделал такое, то как я могу не помочь этим людям», – отмечает Джош.

Наша диаспора в Америке проплатила грузовой самолет, доставивший для украинцев тонны гуманитарной помощи

Собрать гуманитарную помощь было не сложнее, говорят волонтеры. А вот найти самолет и договориться с авиакомпанией, чтобы транспортировать груз – это была миссия почти невыполнимая. Но не для украинцев.

«Труднее всего было найти самолет, самолет мы нашли две с половиной недели назад, но из-за загрузки в Варшаве, аэропорт не мог нас принимать, Жешув был перегружен и разные бюрократические моменты затянули это время», — рассказывает Лилия.

Аренда грузового самолета потянула на полмиллиона долларов. Эти деньги собрали благотворительные организации. Медицинское оборудование уже во Львовской области. Как его разгружают, Лиля наблюдает и еще не до конца верит – все удалось. 30 тонн медицинского оборудования распределят по областям, где оно сейчас самое необходимое.

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