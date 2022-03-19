Украинцы временно не смогут производить платежи в Приват24: что известно

В Приват24 не будут работать платежи.
20 марта 2022 г. ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.
"Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы по Приват24. Работы позволят повысить стабильность процессов банка", — говорится в сообщении банка.
В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны.
Напомним, что ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней. В случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует.
Также ПриватБанк обновил надписи на экранах банкоматов и терминалов на фоне российской агрессии в Украине. Появилось новое приветствие для русскоязычных.
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