Украинцы выиграли информационную войну и этому нарративу верят даже в России – канадская исследовательница

Украинцы выиграли информационную войну и этому нарративу верят даже в России – канадская исследовательница

Украинцы умело использовали пленных военных, которые говорили со своими матерями, привела пример эксперт.

Несмотря на то, что российские военные не прекращают боевые действия в Украине, уже сейчас можно сказать, что украинцы одержали победу в информационной войне.

Об этом рассказала в интервью DW канадская автор, специализирующаяся на исследовании войн, Маргарет МакМиллан.

Она рассказала, что средства пропаганды изменяются вместе с изменениями технологий. В Первой мировой войне обе стороны сбрасывали друг на друга листовки с самолета, потому что таким был путь к другой стороне. Во время Второй мировой войны, чтобы "достучаться" до другой стороны, использовали радиовещание. И теперь социальные сети стали средством попыток ослабить врага и сплотить собственный народ.

"И пока, я думаю, украинцы без труда выиграли информационную войну. И этому нарративу верят, думаю, верят даже в России. Например, украинцы умело использовали пленных военных, которые говорили со своими матерями. Или с помощью Facebook показали российским семьям, что их сыновья живы-здоровы", – объяснила исследовательница.

МакМиллан заметила, что в то же время российский нарратив становится "более безумным".

"Я имею в виду (заявления РФ – ред.), что у власти в Украине наркоманы. Что Россия вторглась, чтобы не дать Украине получить ядерное оружие. Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в 1990-х годах. Мне кажется, что это не очень эффективно, не правда ли?" – сказала экспертка.

Напомним, накануне российский кинорежиссер и сценарист, ставший пропагандистом путинского режима, Карен Шахназаров признал, что украинцы за 30 лет независимости "сколотили" сильную и единую нацию, имеющую собственные мотивированные ВСУ, а не "нацбаты".

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