Украинцы взяли в плен словака, который воюет на стороне российских оккупантов: его история шокирует (видео)

В Украине захватили в плен словака, который воюет на стороне российских оккупантов.

Видео с пленным словаком, одетым в российскую форму, опубликовал в Facebook журналист, работающий в Донецкой области, Александр Качура.

На видео мужчина представляется Ярославом Галайчиком и говорит, что является гражданином Словацкой Республики. Также журналист спрашивает его, как он очутился в Украине. Мужчина коротко отвечает, что его захватили в плен.

Качура рассказал Aktuality.sk, что словак попал в плен в военные ВСУ на участке фронта в городе Лиман.

"Некоторые ребята, с которыми он был, падали и не поднимались. Он был медиком, должен был эвакуировать учтенных. Когда он получил контузию, он пошел в сторону наших позиций, где нашел пустой окоп. Он прятался там, но до блиндажа украинский FPV-дронскинул взрывчатку... Третий штурм для словака оказался роковым – контузия и плен", – рассказал Качура.

Словак утверждает, что в боевых действиях не участвовал. Говорит, что переехал на оккупированную Луганщину, где должен был помогать грузить машины.

Словак рассказывал, что якобы служил в международном отряде вместе с индийцами, непальцами и монголами. По словам Качуры, он должен был подписать контракт с Минобороны России в Москве на сумму около 200 тысяч рублей (чуть больше двух тысяч евро) в месяц.

"Из интересного, что удалось узнать – российским солдатам дают команду наших в плен не брать. Никого в плен не брать. К тем, кого взяли в плен – отношение не человеческое. Да и своих отказников они тоже не жалеют и сажают в одну яму с пленными", – написал журналист.

Словацкий пленный Ярослав Галайчик утверждал, что попал в плен в последние дни мая. "Возможно, это было 28 или 29 мая. Где-то 20 дней он мог воевать", – отметил Качура.

Журналист подчеркнул, что цинизм Ярослава состоит в том, что еще до полномасштабного вторжения он часто бывал в Украине, отдыхал как турист, и эта страна ему нравилась. Но деньги и пропаганда затуманили его ум и бывший турист пошел убивать украинцев.

Назад в Россию наемник больше не хочет и просит передать его словацким властям, где за наемничество ему светит от 10 до 20 лет. Дома его ждут безработная мать и отец-инвалид.

Звание турист года получает Ярослав из Словакии. Вот гражданин Евросоюза. Таких охуетительных историй вы еще не слышали. Короче, Ярик профессиональный турист, раньше находившийся на заработках в Британии, потом катался по всему миру спускал деньги. Мы еще можем с ним хуями померяться, кто больше стран объездил. К примеру я в Коста-Рике не был. И в Марокко не жил. Ярик доехал до Сибири, там его настолько покорила русская душа и личное безденежье, что он решил вернуться в Москву, подать документы на российское гражданство и в будущем прикупить домик в Сибири и жить в тайге до старости. На вопрос – Ярик, на хера оно тебя нужно? Ярослав (так звучит его имя) ответил: "В Сибири коровы красивые, в Словакии не такие. Да и картинку хочется сменить". Подписал Ярик договор в Москве с министерством нападения, получил подъемные 195 тыщ рублей. В месяц платили 205 тысяч рублей. С этих денег полляма он отложил на избушку и поехал защищать людей Донбасса, которых злые бандеровцы бомбят 10 лет. Вы видели бы вы глаза Ярослава, когда он увидел мои документы — перед ним стоит обычный донбасский парень, которого не нужно защищать, он спокойно говорит по-русски в Украине и затаил злобу на таких как Ярик, разрушивший мою квартиру. На самом деле Ярик давно уверовал в идею русского мира и даже в телефон скачал книгу о геноциде донбасского народа. Хотя в интервью об этом упорно молчал. Третий штурм для него оказался роковым – контузия и плен. Из интересного, что удалось узнать – русским солдатам дают команду наших в плен не брать. Никого в плен не брать. Тех, кого взяли в плен – отношения не человеческие. Да и своих отказников они тоже не жалеют и сажают в одну яму с пленными. Обратно в Россию наемник больше не хочет и просит передать его словацким властям, где за наемничество ему светит от 10 до 20 лет. Дома его ждут безработная мать и отец-инвалид. Цинизм Ярослава состоит в том, что еще до полномасштабного вторжения он часто бывал в Украине, отдыхал как турист и эта страна ему нравилась. Но деньги и пропаганда запеленяли глаза и бывший турист пришел нас с вами убивать. Побродив по посадке, наверное в поисках достопримечательностей, Ярослав залез в блиндаж, куда далеко не туристический дрон сбросил взрывчатку. Контуженный наемник побрел навстречу гидам, где ему была проведена экскурсия уже по украинским окопам. Злые бандеровцы не разобрали незадачливого туриста на сувениры и даже накормили. В показаниях словака нет логики, лично я не понимаю долбоебизма — зачем записываться на войну в армию второго государства, куда ты приехал как турист, если у тебя кончились деньги? Автостоп, консульство, язык до Киева доведет. Но Ярослав не ищет легких путей, вот они и завели его в плен. События происходящие с ним наемник воспринимают как приключения, вероятно до конца не понимая, что оно закончится к его 50 годам. Опубликовано Aleksandr Kachura Суббота, 1 июня 2024 г.

Напомним, в ГУР рассказали, что РФ вербует за границей наемников для "мясных штурмов".

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