Украинцы за границей: кому нужно вернуться и лично прийти в ТЦК – разъяснение Минобороны

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что военнообязанным украинцам, находящимся за границей и обновившим свои учетные данные в "Резерв+", нужно вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК – если приложение показывает статус "в розыске".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Если человек нарушил правила военного учета, например снялся с учета в одном месте, в другом не стал, или не стал вообще, уехал, когда еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. Там есть целый ряд причин, но предварительно надо связаться с ТЦК и СП", — пояснил спикер.

Однако Лазуткин отметил, что в Минобороны объективно понимают, что небольшой процент украинцев за границей можно привлечь к мобилизационным процессам и далеко не все планируют возвращаться в Украину.

"Напомню, что украинцы за границей так или иначе остаются нашими гражданами, и законодательство на них распространяется. Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на военный учет. Такое требование есть, оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди планируют и дальше быть гражданами Украины, связывают будущее с нашей страной, то это стоит сделать. Надо встать на учет в ТЦК и СП", - резюмировал Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в Минобороны ответили, сколько людей обновили данные в Украине и за границей в "Резерв+".

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