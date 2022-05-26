Украинцы за границей могут дистанционно получать электронные больничные — Минздрав

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.

Об этом в эфире информационного телемарафона 26 мая сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Мы понимаем, что есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством", — сказала она.

Стоит отметить, что по данным ООН, из-за войны более 6,5 млн украинцев стали беженцами. Большую часть из них приняла Польша – 3,5 млн. Почти миллион человек бежали в Румынию, 650 тысяч – в Венгрию, 470 – тысяч оказались на молдавской территории. Около 8 млн человек покинули свои дома и переместились в более спокойные регионы Украины. Более половины перемещенных лиц составляют женщины.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 92-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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