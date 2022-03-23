"Украинцы защищают свою страну, и нас сюда никто не звал" — пленный окупант

Российский военный призвал остановить войну.

Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области опубликовало допрос пленного российского контрактника Константина Булавы, ефрейтора, радиста-разведчика 2-й бригады специального назначения ГРУ.

"Попал в Украину по приказу командира бригады Бушуева Константина Семеновича. Здесь никаких террористов и никаких нацистов нет. Здесь все мирные люди, жители, они защищают свою страну, и нас сюда никто не звал. Здесь города превратили в руины. Хорошие города. Здесь все нормальные, адекватные люди. Здесь никто не хочет войны. Так нам головы задурили просто, бросили сюда, как пушечное мясо", — сказал российский военный.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы перехватили разговор оккупанта, рассказывавшего своей жене, что рад тому, что его переводят в тыл. Связано это с огромными потерями армии РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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