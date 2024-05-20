Украине будет позволено бить оружием партнеров: эксперт дал прогноз о нанесении ударов по территории РФ

К концу года, и даже скорее, решение по снятию запретить некоторыми странами на использование их оружия для ударов по стратегическим целям в России будет принято.

Об этом сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона 20 мая.

"Скорее, чем до конца года, будет найдена формула, по которой Украине будет позволено бить оружием партнеров", – сказал он.

По словам эксперта, продолжаются разговоры о направлении в Украину военных от стран НАТО.

"Более того, мы уже переходим на другой этап — об отправке военных стран НАТО в Украину. Различных, которые на это согласны. Сейчас речь идет о военных инспекторах стран НАТО. Думаю, что до конца года определенные серьезные сдвиги нас ожидают", — сказал он.

Мусиенко также добавил, что Украина уже наносит удары по российским стратегическим целям, например, по Новороссийскому морскому порту – важному логистическому центру, дающему РФ возможность осуществлять определенные поставки, в том числе и нефтепродуктов, кое-где и в обход санкций. Именно мимо этого порта идут и нефтепродукты из Казахстана и Азербайджана.

"Такие удары по порту делают Россию не очень надежным партнером. Могу сказать, что Украина вышла на новый этап ударов, расширяет фактически границы географически этих объектов и, я думаю, что это не последний удар по этому порту", – добавил Мусиенко.

Наблюдения за этим объектом, по словам эксперта, ведутся давно и способы впечатления его уже находили.

"То есть это не означает, что сейчас возникло какое-то спонтанное решение. Иногда для того, чтобы нанести удар по тому или иному объекту нужно недели или больше для организации операции", — добавил эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что Запад боится эскалации со стороны РФ, в то же время стараясь, чтобы Украина победила. Поэтому Киев и дальше будет вести переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для ударов по российской военной технике на границе и дальше внутри территории России.

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