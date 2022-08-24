Украине давали несколько часов, а теперь формируются ВСУ нового типа: эксперт подвел итоги полгода войны

Перед полномасштабным вторжением России были предсказания, что Украина сможет выстоять всего несколько часов или дней. После шести месяцев войны благодаря помощи Запада формируются ВСУ нового типа – когда вместо количества они берут качеством.

Сегодня Россия очень боится потерять временно захваченный юг Украины.

Об этом капитан первого ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Когда делались прогнозы – что будет, если Россия нападет, то прогнозы были очень неутешительны для нас. Действительно, нам давали несколько часов, несколько дней, что Украина выстоит. Очевидно, то, что будет какой-то крымский синдром, принималось во внимание российскими властями. Они на это рассчитывали, потому что были вложены большие средства – подкуп политикума, бизнеса, возможно, еще каких-либо лиц в Украине. Но этого не получилось", – заметил Рыженко.

"Кстати, заметьте, что никто из военных не задавал вопрос — могу ли я стрелять? То, что было в Крыму восемь лет назад. Огонь открыли фактически с первой секунды вторжения", — обратил внимание военный эксперт.

"Другое дело, что по югу были у нас вопросы: почему так быстро они достигли Херсона и Каховки, и Мелитополя. Но это, думаю, мы разберем после победы. Никто не застрахован от ошибок тоже", – сказал экс-замначальника штаба ВМС ВСУ.

Он отметил, что россияне очень серьезно готовились к этой войне и они сосредоточили очень большие силы.

"В основном это было сделано по шаблонам Советского Союза. То есть сосредоточение максимального количества техники на километр фронта, полностью уничтожение угрожающих очагов сопротивления и продвижения. Это касалось юга", – объяснил капитан первого ранга запаса.

Что касается севера, в частности, Киева, то там российская армия сделала ставку на свои воздушно-десантные войска. Захват аэродрома, продвижение, захват Киева, нейтрализация верхушки – это тоже у захватчиков не получилось.

"Они несколько раз меняли тактику. В результате они поняли, что не получаются у них первоначальные планы", – подчеркнул Рыженко.

"Мы помним, когда было заявление начальника оперативного управления генерального штаба России через месяц войны, что они меняют формат, концентрируются на востоке. Нам было очень сложно. Мы помним, что в мае были очень большие потери наших сил, потому что у нас гораздо меньше техники", – вспомнил военный эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине формируются Вооруженные силы нового типа – когда вместо количества они берут качеством. При этом очень помогают западные партнеры благодаря поставке вооружения.

"И здесь как раз новые тактики использования. По-новому учатся люди, по-новому формируются подразделения. Я думаю, что это может быть очень серьезным успехом и основой такой асимметричной победы над гораздо большим противником", – считает экс-замначальника штаба ВМС ВСУ.

Он добавил, что сейчас российские силы концентрируются в основном на востоке Украины в попытках захватить всю Донецкую область и держать контроль над Луганской.

"Я думаю, что они это привязывают к 11 сентября – день их голосования. Для того чтобы отвлечь силы, они и бьют по Харькову, они обстреливают Сумы, Чернигов. И они очень боятся потерять юг Украины", — заметил Рыженко.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин не остановится по поводу войны, однако хочет сделать перерыв.

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