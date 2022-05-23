Украине давали несколько дней, а она остановила "вторую армию" мира — Зеленский рассказал об историческом прецеденте в Давосе

Украине давали несколько дней, а она остановила "вторую армию" мира — Зеленский рассказал об историческом прецеденте в Давосе

Украина остановила российскую армию, которую называли "второй армией" мира. И тяжелой ценой продолжает оттеснять оккупантов.

Украина создала исторический прецедент смелости, не став слушать тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 23 мая, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы остановили российскую армию, которую называли "второй армией" мира. И ценой тяжелых боев, ценой тысяч жизней постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли", — сказал он.

Зеленский добавил: "Но пришлось ли нам это делать, чтобы еще в прошлом году к нам прислушались и применили против РФ справедливые, превентивные, весь спектр санкций".

Напомним, британская разведка сравнила потери России в Украине за три месяца полномасштабной войны с потерями Советского Союза за девять лет войны в Афганистане. Как отметили в Минобороны Великобритании, эти потери – равносильны.

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