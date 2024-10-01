Украине грозит блэкаут на 3-5 дней, если Россия атакует хотя бы одну АЭС – Харченко

Последствия атаки на атомные станции могут быть очень болезненными для украинцев.

В Украине может возникнуть блэкаут продолжительностью от трех до пяти дней, если Россия атакует хотя бы одну атомную электростанцию.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду".

«Если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блекаут), после которой, по меньшей мере, 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а через 4-5 дней будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и совершенно точно, что без атомного поколения сейчас система работать не может» — сказал он.

По словам эксперта, нежелательно также допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

"Потому что, когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока — добавилось пару часов отключений. И в период холодов, в период отопительного сезона, это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций, будут зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой", — отметил Харченко.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко предупреждал, что с началом отопительного сезона в Украине возрастет потребление электроэнергии, что приведет к дефициту электричества. Он отметил, что в октябре и ноябре ситуация со светом должна оставаться стабильной, если не будет новых мощных обстрелов.

Читайте также: