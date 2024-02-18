Украине грозит дефицит ракет для ПВО: аналитики дали нелестный прогноз

Задержки с финансированием и снабжением оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это позволит российским войскам более агрессивно атаковать украинские войска или даже прифронтовые города.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 17 февраля заявил, что одним из главных уроков обороны Авдеевки является то, что украинские силы нуждаются в современных системах противовоздушной обороны.

Спикер ВВС Украины, полковник Юрий Игнат заявил, что украинским ПВО необходимо сбить российские штурмовики Су-34 и Су-35, которые запускают планирующие бомбы, чтобы остановить удары.

Планирующие бомбы имеют радиус действия до 70 километров, и российские войска начали широко использовать планирующие бомбы, пытаясь разрешить тактической авиации наносить удары из-за линии фронта, чтобы минимизировать потери россиян в Украине.

"Украинским силам необходимо большое количество систем противовоздушной обороны, которые могут эффективно поражать российские самолеты на этих расстояниях", — отметили аналитики.

Украинские официальные лица подчеркнули, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет ПВО, а издание New York Times 9 февраля сообщило, что американские официальные лица оценивают, что украинские запасы ракет ПВО иссякнут в марте 2024 года без дальнейшего пополнения со стороны западной помощи безопасности.

"Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов зенитно-ракетных комплексов и продолжающиеся российские ракетные и беспилотные удары по тыловым населенным пунктам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор относительно того, какие участки линии фронта будут охвачены ПВО. Повторяющееся временное локализованное и ограниченное в воздухе, вероятно, позволит российским войскам более агрессивно продвигаться по линии фронта", — отметили эксперты.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки пока не утвердил дополнительное финансирование для Украины. Впрочем, производство американского оружия для ВСУ продолжается по ранее заключенным контрактам.

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