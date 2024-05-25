Украине грозят большие территориальные потери: немецкие политики назвали возможный выход из ситуации

Западные разведки полагают, что ВСУ не удастся перехватить инициативу на фронте до конца года.

По оценкам западных спецслужб Украина может потерять большие территории до конца текущего года. В Германии политики предостерегли от пессимистических настроений, отметив, что общая картина боевых действий в Украине "омрачается" последними успехами России на фронте.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Издание отмечает, что заместитель председателя парламентского комитета по контролю за деятельностью разведывательных служб Родерих Кизеветтер подтвердил, что в Украине действительно есть дефицит боеприпасов и проблемы с мобилизацией. Однако политик отметил, что "пессимистические сценарии", активно распространяющиеся в последнее время в СМИ и разных пабликах, очевидно направлены на то, чтобы продвинуть нарратив о "безнадежной ситуации и бесполезной военной помощи". Цель таких вбросов – заставить Киев уступить территорию путем "тонкого, но жестокого" давления.

Немецкая разведка прогнозирует потери территорий Украиной

По данным немецкой разведки, к зиме Киеву не удастся "вернуть инициативу", а потери территорий будут "значительно больше", чем в начале года.

Спецслужбы Германии отмечают, что Россия имеет "значительное" преимущество в артиллерии, а также способна компенсировать потери и нарастить свои силы. При этом у Украины есть проблемы с мобилизацией и она не в состоянии создать резервы. В отчете также отмечается, что ситуацию могут изменить новые правила мобилизации, но результаты их внедрения можно будет почувствовать только через несколько месяцев, после того как новобранцы пройдут базовое обучение.

Немецкая разведка подчеркивает, что ожидаемая потеря украинских территорий будет следствием нынешней "оборонительной ориентации украинских вооруженных сил и связанного с этим промедления". По мнению аналитиков, уступая территории Украина пытается сохранить людей и выиграть время, чтобы провести мобилизацию и усилить ВПК.

Какой выход видят германские политики

Родерих Кизеветтер отметил, что планам Украины восстановить и усилить ВПК могут помешать российские авиаудары. При этом политик считает, что Украина может "продолжать побеждать". Он отметил, что для этого не должно быть никаких проволочек с оказанием помощи, потому что каждая задержка будет стоить больших потерь и усугублять ситуацию.

Кизеветтер отметил, что не менее важно преодолеть пророссийский нарратив о безнадежности сопротивления Украины. По мнению политика, это возможно, если лозунг канцлера Олафа Шольца "будем помогать столько, сколько потребуется" заменить на уверенную позицию "ол-инклюзов" (все включено). Такая позиция должна предусматривать разрешение на удары по военным целям на территории РФ, исчезновение любых "красных линий" и активизацию производства оружия.

Напомним, Россия активизирует всю свою мощь, чтобы максимально использовать оставшееся окно возможностей и добиться любых успехов на фронте. The Hill оценило, сколько территории может потерять Украина, пока новое оружие от США не прибыло на поле боя.

Читайте также ведущие новости дня: