Украине и Израилю нужно начать новую страницу отношений, настроенную на новый баланс сил в мире — Арестович

Странам нужно закрыть разногласия, в которых не в последнюю очередь заинтересованы Россия и Иран, убежден советник Офиса президента.

Украина сегодня занимает одно из центральных мест внимания коллективного Запада.

Израиль как основной союзник Запада на Ближнем Востоке долго избегает помощи Украине. Но сегодня у нас общий враг – Иран.

Ослабление России также приведет к ослаблению Ирана, что выгодно обеим странам.

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Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"До февраля российское руководство зайдет в последний тупик, который именно и создало. Будет ясно, что мобилизация в РФ не принесла желаемого результата. Последняя карта не сыграла. И пойдет обратный эффект от желаемого", — сказал он.

Арестович отметил, что влияние России в мире существенно снизится, в том числе и на Ближнем Востоке.

"Кто заполнит этот вакуум? Будет ли Израиль участвовать в ослаблении Ирана, что может привести к падению режима? Будет ли Израиль в победившей антипутинской коалиции? Ответ за Израилем", – добавил он.

По мнению Арестовича, в любом случае, нашим странам нужно закрыть разногласия, в которых не в последнюю очередь заинтересованы Россия и Иран.

"Начать новую страницу отношений, настроенную на новый баланс сил в мире", — подытожил он.

Напомним, что Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ воздерживался на оказание летальной помощи Киеву. Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию". В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

В то же время, Израиль 21 октября нанес ракетный удар по месту, где в Сирии собирали иранские беспилотники.

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