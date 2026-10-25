Украине критически не хватает ракет для Patriot: в Воздушных силах назвали масштаб потребности

ПВО / © ТСН.ua

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Украине требуются сотни ракет-перехватчиков PAC-3 для защиты от российских баллистических атак. По состоянию на 7 октября в запасе оставалось всего 10 таких ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии «Киев24».

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По его словам, только в течение последней недели Россия применила против Украины более 80 баллистических ракет. Значительная часть ударов была направлена по Киеву.

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Игнат объяснил, что для гарантированного перехвата одной баллистической цели обычно могут использоваться две ракеты.

«И здесь вопрос: будет ли у нас достаточно антибалистических ракет – перехватчиков PAC-3? Ведь обычно для одной баллистической цели нужно использовать две ракеты», — сказал он.

По словам спикера Воздушных сил, украинские военные уже приспособились к дефициту и в некоторых случаях пытаются использовать одну ракету на одну цель.

«Украинцы уже приспособились и делают все возможное – применяют одну ракету на одну цель. Но если в неделю враг выпускает такое количество баллистики, то можно представить, сколько таких перехватчиков нужно в месяц», — подчеркнул Игнат.

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Россия пытается истощать украинскую ПВО более дешевыми ракетами

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что Россия развивает малогабаритные дальнобойные крылатые ракеты «Филин», которые могут быть значительно дешевле средств ПВО, необходимых для их перехвата.

По его словам, РФ постарается наладить массовое производство таких ракет. Одной из целей может быть истощение украинского ПВО — заставить Украину тратить на уничтожение более дешевых целей более дорогие ракеты-перехватчики.

Россияне заявляют, что Филин способен развивать скорость до 800 км/ч, однако Криволап подчеркнул, что подтверждений таких характеристик пока нет.

Мы также сообщали, что министр обороны США Пит Гегсет до сих пор не одобрил передачу Украине значительной партии ракет-перехватчиков Patriot, уже оплативших союзники Киева. По данным Kyiv Independent, украинские должностные лица предполагают, что задержка может иметь политические причины.

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