Издание пишет, что ситуация на фронте для украинской армии становится тяжелой.

Вооруженным силам не хватает артиллерийских снарядов и ракет противовоздушной обороны для защиты от ударов агрессорки России. Ведь жизненно важная помощь Европы и Соединенных Штатов все еще не утверждена.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных официальных лиц.

Авторы материала отмечают, что публично украинские официальные лица заявляют о продолжении борьбы против российских войск — даже если союзническая поддержка не поступит. Впрочем, отчеты с фронта свидетельствуют о том, что ситуация там становится более сложной.

"Из-за недавних волн российских ракетных атак погибли десятки людей в Киеве и других городах, поскольку противовоздушная оборона Украины, которая в значительной степени возлагается на дорогие ракеты-перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить такое количество целей, сообщает European дипломат", — говорится. в публикации.

Так отмечается, что боевые действия переросли в окопную войну с беспилотниками, которые оставляют мало шансов для любой стороны удивить другую на фронте. Впрочем, для поддержки этой "активной обороны" Украине нужны постоянные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые пытаются обеспечить союзники.

По словам дипломатов, европейские союзники не смогут обеспечить Украине 1 миллион снарядов, которые они обещали поставить до 1 марта. К этому сроку удастся поставить только около 600 000 снарядов из-за постоянных задержек в производстве и опасений истощения запасов.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что министры обороны, которые встретятся на этой неделе в Брюсселе, могут попытаться увеличить общую сумму, но все равно не достигнут цели в 1 миллион, объявленной в прошлом году, заявили дипломаты.

Как сообщалось, Европа испытывает трудности с поставкой Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов, поскольку страны НАТО не были готовы к такому формату войны. Пока непонятно, будет ли это обещание в конце концов выполнено. Трудности Европы с поставкой Украине миллиона снарядов носят объективный характер.

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