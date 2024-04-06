Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян: Зеленский шокировал заявлением

Для контрнаступательных действий у нас нет снарядов, для защиты оружие есть, отметил Владимир Зеленский.

Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян. Кроме того, для контрнаступательных действий у нас нет снарядов. Но для защиты оружие есть.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Єдині новини".

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства – есть несколько инициатив, которые начали работать и у нас поступает оружие. Что касается срыва контрнаступательных действий россиян – соответствующего оружия не хватает… Работать по их военным аэродромам, работать по их самолетам, которые бьют нас ракетами, работать по их вертолетам, работать по их складам и базам – для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или соответствующее оружие. Вот этого нам не хватает. Все эти договоренности есть, но тем не менее – пока так", – сказал президент.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

В тот же день в Госдепе сообщили, что Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подтвердили общую позицию по дальнейшей поддержке Украины.

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