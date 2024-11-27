Могла ли Украина победить в войне в 2022 году: аналитик ответил

Масштабная помощь США по ленд-лизу не позволила бы Украине победить Россию в 2022 году.

По мнению украинского аналитика Романа Шрайка, Россия будет продолжать военные действия, пока хватает ресурсов.

"В 2022 году ресурсов в РФ было навалом. Поэтому закончиться война могла лишь одним способом – если бы мы заключили "позорный мир". Который бы привел либо к медленному поглощению Украины Россией, либо к новому вторжению чуть позже", – считает Шрайк.

По его словам, если бы Украина имела крупные успехи на фронте, Россия могла бы мобилизовать больше сил, а война продолжалась бы дольше. Однако с середины 2025 года, по его прогнозам, ресурсы России начнут иссякать, что изменит ход конфликта.

"Как бы "ура", но сейчас в полный рост встает проблема и с нашими ресурсами. В первую очередь человеческими. Денег хватает, оружие пока есть, а вот с людьми плохо. Об управлении и распоряжении этими людьми – отдельная тема. Поэтому мы вроде бы дотерпели до момента, когда "неисчерпаемые" ресурсы России начинают иссякать, но и сами потеряли энергию", — написал Роман Шрайк.

Напомним, что потери Украины в войне могут составлять не менее 60-100 тыс. погибших военных. Возможно, еще 400 тысяч бойцов получили слишком серьезные ранения, чтобы продолжать участвовать в боях.