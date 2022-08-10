Украине необходимо разрушить планы россиян относительно "референдума": депутат Херсонского облсовета об этапах освобождения города

Все подготовительные действия ВСУ – это и начало первого этапа освобождения правобережья.

Как сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, в ближайшее время Херсон будет освобожден от оккупантов.

Об этом он говорил в интервью 24 каналу.

Хлань отметил, что Украине, прежде всего, необходимо разрушить планы россиян относительно "референдума". То есть в сентябре зайти в Херсон и увольнять правобережье.

"Все подготовительные действия наших Вооруженных Сил – это и есть начало первого этапа освобождения правобережья. Поэтому я думаю, что его в ближайшее время освободят от оккупантов", – сказал Хлань.

По словам депутата, левобережье будет вторым этапом увольнения. Это случится позже, потому что освободив правобережье, Украина сможет наносить огненное поражение в любую часть Херсонщины.

"Большое скопление россиян есть на админгранице с Крымом. Они располагались в Геническом, Новотроицком, Чаплинке и Каланчаке. Эти населенные пункты сейчас недостижимы для нашей артиллерии, но с правобережья их можно достать. А с Запорожья можно начинать зачистку и освобождение – отметил он.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 160 кафиров и уничтожили девять вражеских самолетов.

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