"Украине нужна наша помощь сейчас": посол США отреагировала на массированную атаку Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк после ночной массированной ракетной и дроновой атаки оккупационных войск РФ по городам отметила необходимость помощи Украине.

Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).

"Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет. Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", — подчеркнула Бринк.

Напомним, в ночь на 22 марта оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами по Украине. ТСН.ua собрал все, что известно по состоянию на данный момент.

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