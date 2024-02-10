"Украине нужно больше солдат — Залужный, вероятно, прав" — дипломат США

Ситуация в Украине требует большего внимания к мнению генерала и экс-головнокомандующего Валерия Залужного, который отмечал увеличение численности ВСУ и боеприпасов для армии.

Об этом он в интервью "Эспрессо" рассказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.



"В целом в Вашингтоне относятся достаточно благосклонно к Залужному, особенно за его эффективность как командира во время успешного контрнаступления в сентябре 2022 года. Это контрнаступление привело к освобождению Херсона и изгнанию российских войск из Харькова. Очевидные разногласия между президентом Зеленским и генералом Залужным, похоже, касаются откровенной оценки Залужного по ситуации на местах, в частности по тупиковой ситуации на линии разграничения между украинскими и российскими войсками на юге Украины. Залужный отметил необходимость потенциально непопулярных мер по усилению передовых сил и преодолению дефицита ресурсов, с чем президент Зеленский, похоже, не соглашается", – говорит дипломат.

Брайза отмечает, что взгляд Валерия Залужного относительно необходимости большего количества солдат, боеприпасов и вооружения, скорее всего, верен.

"Лично я считаю, что генерал Залужный, вероятно, прав, утверждая, что Украине нужно больше солдат на поле боя, независимо от того, это 500 000, как предлагает Залужный, или другое количество. Украине срочно требуется пополнение человеческих ресурсов на фронте, а также значительное увеличение артиллерийских боеприпасов", – объясняет Мэтью Брайза.

Дипломат также добавил, что в Вашингтоне существуют разные взгляды на ситуацию, которая сложилась в Украине.

"В последние несколько лет, особенно после первого вторжения России в Украину в 2014 году, эксперты в Вашингтоне, следящие за ходом военных событий в Украине, были поражены эволюцией и достижениями украинских военных. Генералу Залужному приписывают важную роль в этой трансформации. Многие в Вашингтоне воспринимает президента Зеленского как героя, которого считают одним из наиболее значимых и эффективных национальных лидеров в мире. Он вызывает глубокое уважение и восхищение в вашингтонских кругах. Поэтому, независимо от решения президента Зеленского относительно своего главнокомандующего, Вашингтон, вероятно, будет продолжать поддерживать его", — резюмировал американский дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Генштабу для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сил обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Валерий Залужный объяснил, откуда взялась именно такая цифра.

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