Украине нужно две вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу: эксперт сообщил, какие именно

Россия в пять раз больше живого ресурса. Однако даже на войне ключевую роль играет не количество, а качество. В войнах неоднократно побеждали страны, имевшие гораздо меньше солдат, техники и оружия, чем противник. Несмотря на существенное преимущество противника в количестве, Украина сможет победить в войне.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в комментарии "24 канала". Он объяснил, что нужно нашей стране для победы над врагом.

"Украине нужно две вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу. Высокомастерская мотивация – мотивацию имеем, мастерство наше растет. И как можно больше качественного оружия. В истории есть такие случаи, ничего нового. Если хочешь знать, как будет, изучай, как было ", – сказал военный эксперт.

Что поможет переломить ход войны

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Во время Шестидневной войны в Израиле в 1967 году полтора десятка стран арабской коалиции превосходили израильтян во всем. Израильтян было сто тысяч, а противника – полмиллиона. Израиль тогда имел около 300 самолетов и 500 танков, а в стране арабской коалиции – более 900 самолетов и 2800 танков.

Однако тогда израильтянам удалось сделать, казалось, невероятное – наголову разгромить врага. Сделать это Израиль смог благодаря высококачественной организации и высококачественному оружию.

Наполеон в битве под Аустерлицем в 1834 году также разгромил колоссальные войска союзников. Александр I убегал и не мог понять, как такое могло произойти. Есть два полководца, которые не проиграли ни одной битвы – Александр Македонский и наш украинец Иван Сирко. Два абсолютных чемпиона в мировой истории.

"Это (победить Россию – ред.) возможно. Я не отношусь к тем аналитикам, которые считают, что союзники ничего не дали. С точностью до наоборот. Дали столько, сколько нам бы и не снилось. Но сейчас остро стоит вопрос, чтобы переломить ход войны", – отметил Черник.

Эксперт выразил надежду, что переломить ход войны Украина сможет авиацией, в частности, F-16. К тому же важно, какое оружие пойдет к истребителям. Черник отметил, что нашим военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.

"Баллистические, а именно ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus – это очень хорошо, но они не переломят ход войны. Переломит баллистика и авиация", – подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее Петр Черник заявил, что сейчас украинцам нельзя "выдыхать". Продолжается третья стадия войны, когда происходит перемалывание сил и средств. У кого этих средств будет больше, тот выиграет войну.

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