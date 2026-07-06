Украине нужно готовиться к худшему: эксперт предупредил о новой угрозе баллистики

Критический дефицит ракет к ПВО / © ТСН.ua

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Украина имеет критический дефицит ракет к Patriot, что показывают последствия российских атак по Киеву и другим городам. Из-за глобального дефицита средств противовоздушной обороны украинцы должны готовиться к тому, что определенное количество вражеских ракет будет достигать своих целей.

Об этом для «Київ24» заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

Украине критически не хватает ракет к ПВО: к чему готовиться людям

Военно-политическая ситуация в мире вынуждает Украину адаптировать стратегию защиты от воздушных атак россиян. В Украине и Европе наблюдается кризис противобаллистической защиты. Есть большая вероятность того, что российская баллистика продолжит долетать по так называемым «целям».

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Эксперт обратил внимание на исчерпание мировых запасов высокотехнологичного вооружения, обострившееся на фоне последних международных конфликтов. В частности, значительная часть ракет-перехватчиков была использована партнерами в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Поскольку у Украины и стран ЕС нет больших собственных мощностей для эффективного противодействия баллистическим угрозам, нагрузка на существующие комплексы Patriot критически возросла.

«Украине нужно готовиться к тому, что часть баллистических ракет все-таки будет долетать. Система Patriot остается главной защитой от баллистики, но ракет к ней не хватает во всем мире», — говорит Пехньо.

По словам эксперта, Украина должна готовить превентивные шаги в тылу. Параллельно с ожиданием новых поставок ПВО Украине крайне важно сосредоточиться на снижении уязвимости — рассредоточивать промышленные предприятия, складские логистические центры и объекты критической инфраструктуры.

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В то же время людям следует заботиться о собственной безопасности — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытия, станции метро.

Дефицит ракет ПВО в Украине

Напомним, что Россия пытается сломить сопротивление и волю украинцев, потому использует баллистические ракеты как последний аргумент для продолжения войны. Из-за постоянных ударов Украине срочно нужны ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Обеспечение этими ракетами является вопросом ежедневного спасения человеческих жизней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам заседания ОБСЕ.

Глава государства подчеркнул, что у международных партнеров это дефицитное оружие, поэтому сейчас все зависит исключительно от политической воли, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, которые способны принять необходимое решение.

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Президент призвал американскую сторону и весь свободный мир помочь Украине защитить свой суверенитет.

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