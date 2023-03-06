Украине нужно увеличить количество военных после победы: Жданов объяснил, как это поможет

Украине предстоит увеличить количество военных после победы в войне.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Последние изменения в Законе Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" указана цифра 360 тысяч человек. Такого количества хватит вполне. Предстоит еще и резервная армия — столько же людей. А также мобресурс – тоже примерно 360 тысяч. Должно быть как в Швейцарии — там за 72 часа выставляют 600-тысячную армию. Мы также должны выставить за 72 часа миллион. На руках должна быть техника вооружения, форма, боеприпасы, сухой паек, техника должна быть рассредоточена по местам хранения, желательно в защищенных местах. Основной состав должен также иметь элемент быстрого реагирования", – отметил Олег Жданов.

Также он добавил, что, возможно, их следует вывести в отдельную структуру — войска быстрого реагирования, которые выходят на прикрытие госграницы в течение нескольких часов.

“Плюс к армейскому миллиону в силы обороны страны должна входить территориальная оборона. Но ее нужно немного отшлифовать. У территориальной обороны должно быть оружие на руках. Подразделения терробороны должны быть сформированы, обучены. Эти люди в течение нескольких часов обязаны занимать свои боевые позиции. А добровольческие формирования должны контролироваться местными советами по подаче Генштаба в зависимости от наличия в области или районе объекта критической инфраструктуры и стратегических объектов. В общей сложности примерно 2 миллиона человек нам нужно иметь, тогда никакая Рашка нас не будет пугать”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.

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