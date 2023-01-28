"Украине нужны дальнобойные ракеты": Зеленский обратился к международным партнерам после смертоносного обстрела Константиновки

Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных партнеров предоставить украинской армии дальнобойные ракеты, чтобы оградить население мирных городов Украины от российского террора.

Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения в субботу, 28 января.

Зеленский напомнил, что сегодня в 9:15 российская армия совершила ракетный обстрел города Константиновка Донецкой области.

“Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. На данный момент – 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким…” – сказал президент.

По его словам, российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома.

"Такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает вот такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства… Прекратить этот российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности”, — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, ВСУ нужны дальнобойные ракеты, чтобы не дать возможности российским агрессорам ставить вдали от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города.

“Спасибо всем в мире: политикам, общественным деятелям, журналистам и обычным людям, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Потому что это нужно для защиты жизни. Защиты таких городов как Константиновка или, например, Харьков”, — подчеркнул президент.

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