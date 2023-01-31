Украине нужны самолеты и ракеты большой дальности: Науседа призвал НАТО переходить "красные линии"

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО переходить так называемые красные линии и отправить Украине истребители и ракеты большой дальности для борьбы против российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью LRT.

"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократиями, а террористическим государством Россия, которая пытается провести их из-за страха и угроз. И она пытается их навязать", — сказал он.

Гитанас Науседа отметил, что "красные линии" уже неоднократно удавалось пересечь.

"Я говорю не только о танках. Когда-то табу, "красной линией" был и статус кандидата на вступление в ЕС. Я это хорошо помню. Даже когда, скажем, началась война, Германия сначала категорически заявила, что будет присылать только бронежилеты, каски и тому подобное, но не оружие. Но эта "красная линия" тоже была пройдена довольно давно", — сказал президент Литвы.

"Потому что истребители и ракеты дальнего радиуса действия — важная военная помощь, и на этом решающем этапе войны, когда вот-вот произойдет переломный момент, жизненно важно, чтобы мы действовали без промедлений", — сказал Науседа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина нуждается в более тяжелом вооружении от союзников по НАТО, в том числе истребителей и ракет дальнего радиуса действия, чтобы противостоять российскому вторжению.

Истребители F-16 и дальнобойные ракеты для Украины.

Экс-министр обороны США Марк Эспер призывает предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Он призывает Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями по ракетам ATACMS и самолетам-истребителям.

В воздушных силах отметили, что для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов F-16.

Польша и Франция заявили о готовности предоставить Украине F-16, однако при определенных условиях.

В свою очередь президент США Джо Байден 30 января заявил, что Америка не будет передавать Украине самолеты F-16.

Читайте также: