Украине объявлена масштабная воздушная тревога: следуйте в укрытия

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога вечером 29 октября – сирены раздаются во всех регионах, кроме оккупированного Крыма.

Следуйте в укрытия и оставайтесь там до момента отмены тревоги.

Не фиксируйте на фото и видео места возможных атак.

Скриншот с карты

Напомним, накануне эксперт Александр Коваленко пояснил, что в Украине увеличилось количество воздушных тревог из-за большого количества российских самолетов МиГ-31 в воздушном пространстве Беларуси. Сирены в Украине включаются всякий раз, когда эти самолеты поднимаются в воздух.

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