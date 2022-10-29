Украине объявлена масштабная воздушная тревога: следуйте в укрытия

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога вечером 29 октября – сирены раздаются во всех регионах, кроме оккупированного Крыма.
Следуйте в укрытия и оставайтесь там до момента отмены тревоги.
Не фиксируйте на фото и видео места возможных атак.
Напомним, накануне эксперт Александр Коваленко пояснил, что в Украине увеличилось количество воздушных тревог из-за большого количества российских самолетов МиГ-31 в воздушном пространстве Беларуси. Сирены в Украине включаются всякий раз, когда эти самолеты поднимаются в воздух.
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