Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украине объявлена масштабная воздушная тревога: следуйте в укрытия

Дата публикации
Просмотры
5876
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украине объявлена масштабная воздушная тревога: следуйте в укрытия

Фото: ТСН.ua

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога вечером 29 октября – сирены раздаются во всех регионах, кроме оккупированного Крыма.

Следуйте в укрытия и оставайтесь там до момента отмены тревоги.

Не фиксируйте на фото и видео места возможных атак.

Скриншот с карты / ©
Скриншот с карты

Напомним, накануне эксперт Александр Коваленко пояснил, что в Украине увеличилось количество воздушных тревог из-за большого количества российских самолетов МиГ-31 в воздушном пространстве Беларуси. Сирены в Украине включаются всякий раз, когда эти самолеты поднимаются в воздух.

Потери россиян на 29 октября: ВСУ ликвидировали 70 тысяч россиян

Потери россиян на 29 октября: ВСУ ликвидировали 70 тысяч россиян

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
5876
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация