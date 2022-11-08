Украине почти нечем перехватывать иранские ракеты, но есть "хорошая тенденция" — эксперт

Свитан отметил, что в Украине почти нет средств, чтобы перехватывать зенитные ракеты.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar очень опасны – перехватывать их может небольшое количество зенитных ракетных комплексов.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан в эфире телеканала "Freedom".

По его словам, по состоянию на сегодняшний день нет информации, что эти ракеты поступили на боевое дежурство в РФ.

Так, у Fateh-110 дальность достигает 300 км, Zolfaghar – 700 км. Свитан отметил, что в Украине почти нет средств, чтобы перехватывать зенитные ракеты.

"Ракеты очень опасны с точки зрения своей траектории. Перехватывать баллистические ракеты может небольшое количество зенитных ракетных комплексов, типа американских Patriot. У нас таких комплексов нет", – сказал он.

Эксперт назвал "хорошей тенденцией" поставки Украине ЗРК Hawk. По его мнению, нужно несколько десятков, до сотни комплексов для того, чтобы хотя бы на глубину в полтысячи километров прикрыть наше небо.

Свитан обратил внимание, что в мире угрозу от баллистических ракет исключают другими способами: уничтожают заводы по производству этих ракет, точки складирования и точки пуска.

"Для этого Украине нужно паритетное оружие – крылатые ракеты уровня Tomahawk. Есть положительная динамика в этом процессе", – подытожил эксперт.

Опасны иранские ракеты: получит ли их РФ

В середине октября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность и скорость, поэтому опаснее.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, может ли Россия массированно обстрелять Украину иранскими ракетами и когда ждать ударов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что "Искандеры" и иранские баллистические ракеты сложно сбивать из-за их скорости.