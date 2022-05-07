Украине подарили медицинский дрон, который будет доставлять по 16 кг груза в горячие точки

Украине подарили медицинский дрон, который будет доставлять по 16 кг груза в горячие точки

Медицинский дрон, который может транспортировать большое количество лекарства или крови на передовую, уже в Украине.

Его доставил американский фонд, помогающий украинским военным и медикам, стоимость квадракоптера 30 тысяч долларов, говорится в ТСН.

В поле над Львовщиной в небо поднимается медицинский дрон, беспилотник только прибыл в Украину, сейчас его тестируют. «Заявленная скорость около 30 метров в секунду мы тестировали на 15-17. На самом деле, он летает сам, ему программируют по карте, и он по карте сам летает, сам садится», — объясняет оператор дрона Александр Куликовский.

Этот дрон канадская компания бесплатно передала американскому фонду, который сейчас помогает украинским защитникам. Он быстр, легок в управлении, а главное, за раз поднимает 16 килограммов груза.

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«Этот дрон может переносить грузы до 16 килограмм, вести в одну сторону до 1 часа и этот бокс контролирует температуру, то есть мы можем перевозить очень серьезные медикаменты в те зоны, которые под оккупацией очень трудно добраться человеку», — объясняет президент благотворительного фонда в США Ирина Ващук.

Первый летательный аппарат в Украине протестовали, остались довольны. Поэтому в фонде планируют передать еще 5 таких медицинских дронов и столько же поисково-спасательных на общую стоимость. Говорят, лучше потерять беспилотник, чем человеческую жизнь.

Помогают американские благотворители не только беспилотниками, сюда переправляют и скорые. Водитель одной из машин – ветеран АТО, а ныне волонтер Богдан. Ранение получил еще во время аннексии частей Луганской и Донецкой областей.

Медицинский дрон от американского фонда – как в Украине применят новинку

"Травму я в 16 году получил на Востоке, на мину наступил. Так я остался без стопы, а друг умер, не удалось спасти, если бы не этот фонд, многие ребята не полетели бы на ортезирование и я тоже", — убежден мужчина.

«Один из таких ребят в городе Мариуполь, он имеет ампутацию обоих стоп и воюет на ортезах», – рассказывает президент фонда.

С ранениями на передовой каждый час – на вес золота. На днях этот медицинский беспилотник двинется на первые задачи – как можно быстрее доставлять в горячие точки необходимые медикаменты. И спасать жизнь наших защитников.

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