"Украине повезло с погодой": эксперт оценил реальность сценария с отключениями света

На данный момент Украине повезло с погодой. В случае сильных морозов ситуация со светом могла бы быть совсем другой.

Об этом сказал специалист Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Новости Live".

Отключение света по графикам до сих пор остается реальным сценарием в случае внезапного похолодания. В то же время, если ограничения и будут, они будут иметь точечный характер – это будет зависеть от работы объектов, генерирующих электроэнергию, и подстанций. Корольчук подчеркнул, что питать иллюзию, что все восстановили и все работает идеально, очень наивно.

"Нам просто повезло. Я не верил ни в предыдущую теплую зиму, ни в эту теплую зиму. Но она произошла. Это позволяет пройти без отключений по крайней мере 2/3 зимы. Очень маловероятно, что в марте будут морозы. Могут быть снег, метели. Будем надеяться, что не настолько погода изменчива, что зимой может быть тепло, а в марте или в апреле могут быть какие-то морозы. Поэтому пока что все упирается в погоду", — говорит он.

Он также подчеркнул, что к дополнительной нагрузке на энергосистему сегодня также привела активизация промышленности в конце января.

Напомним, утром 3 февраля в нескольких областях Украины были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии из-за обстрелов со стороны РФ.

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