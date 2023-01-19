Украине предоставляют вооружение для обороны или контрнаступления: ответ военного эксперта

Предоставление военной помощи Украине создает предпосылки для того, чтобы ВСУ могли организовывать серьезные контрнаступательные операции.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник.

"Мне очень неприемлемо, что кто-то к чему-то кого-то готовит. Украинцы сами должны решать, что делать и как выбивать врага. В то же время без западной техники мы не сможем полноценно противостоять противнику. На мой взгляд, все предпосылки для того, чтобы на весну сложились. все аспекты для наших действительно серьезных наступательных операций есть", — отметил Черник.

В то же время эксперт напомнил, что война – это сложное и динамичное явление.

"Война – это такое искусство, в котором удается то, что заранее просчитано", – добавил эксперт.

Добавим, что 20 января на встрече саммита Рамштайн несколько стран могут объявить о намерениях отправить в Украину танки Leopard.

Также сообщалось, что 9 стран Европы пообещали беспрецедентную военную помощь ВСУ.

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