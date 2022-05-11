Украине придется еще сотню лет бороться с последствиями войны – Шольц

Канцлер ФРГ обратил внимание, что в Германии все еще находят боеприпасы времен Второй мировой.

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что Украине может понадобиться около ста лет для преодоления последствий войны с Россией. В частности, на ликвидацию взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Welt.

"Тот, кто живет в Германии, знает, что упавшие здесь во время Второй мировой войны бомбы находят и сегодня. Украине придется еще в течение сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия: все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в земле", — сказал Шольц.

Также он добавил, что российская захватническая война — это не только война против Украины, но и "война с последствиями для всего мира", имея в виду рост цен на энергоносители и продукты питания, угрозу голода в бедных странах.

Ранее в Германии заявили, что не вернутся к использованию "Северного потока-2".

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