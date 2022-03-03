Украине удается удерживать экономику на контролируемом уровне — Гетьманцев

Украина успешно борется на двух фронтах: военном и финансовом.

По итогам семи дней войны можно с уверенностью сказать, что нашей стране удается удерживать ситуацию в экономике на контролируемом уровне, насколько это возможно в условиях военного времени.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетьманцев.

"Украина успешно борется на двух фронтах: военном и финансовом", – написал он.

Кратко о главном в финансах: