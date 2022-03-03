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Украине удается удерживать экономику на контролируемом уровне — Гетьманцев

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Украине удается удерживать экономику на контролируемом уровне — Гетьманцев

ТСН.ua

Украина успешно борется на двух фронтах: военном и финансовом.

По итогам семи дней войны можно с уверенностью сказать, что нашей стране удается удерживать ситуацию в экономике на контролируемом уровне, насколько это возможно в условиях военного времени.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетьманцев.

"Украина успешно борется на двух фронтах: военном и финансовом", – написал он.

Кратко о главном в финансах:

  • Все бюджетные платежи на нужды армии и социальные выплаты производятся в полном объеме.
  • ПФУ провел начисление пенсий за март с учетом индексации последних с 1 марта на 14% и всех дополнительных компенсационных выплат.
  • За первые 2 месяца план доходов по общему фонду перевыполнен на 12% или почти на 20 млрд. грн.
  • Профицит бюджета в условиях войны составил 24 миллиарда гривен.
  • Платежи по выплатам и обслуживанию госдолга идут в полном объеме.
  • Украина провела первый выпуск военных облигаций (привлекли 8 млрд. грн.), Минфин фиксирует значительный интерес к этим ценным бумагам со стороны международных инвесторов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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