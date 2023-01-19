Украине удалось разблокировать предоставление партнерами почти всех видов вооружения — Кулеба

Теперь удалось разблокировать предоставление Украине партнерами почти всех видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в швейцарском Давосе, передает "Укринформ".

"Да, это требует времени, и да, мы хотели бы, чтобы это не требовало столько времени, чтобы партнеры приняли решение, но, в конце концов, мы получаем все, о чем просим, кроме двух больших вещей, которые принципиально еще не были разблокированы" западные боевые истребители и дальнобойные ракеты. Все остальное разблокировано в том или ином виде", — сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба отметил, что в начале полномасштабной войны почти все разговоры с потенциальными странами-поставщиками начинались с отрицания, особенно когда речь шла о самых сложных видах оружия. В качестве примера он привел Швецию и ее решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Еще одним разблокированным вопросом глава МИД считает передачу танков, что потребовало значительных усилий дипломатии и диаспоры.

"Мы видим, как вещи ускоряются… Когда мы разблокируем дальнобойные ракеты и самолеты – я абсолютно убежден в этом, – наш перечень наиболее востребованного оружия будет завершен", — подытожил министр.

Кроме того, он заявил, что Украина осознает намерения России победить на поле боя, но главная цель остается неизменной – полная деоккупация всей территории.

"Мы понимаем, насколько важны нынешний год, мы осознаем намерения России. Мы должны быть готовы к ее попыткам победить на поле боя и не допустить этого. Но наши цели в войне остаются неизменными – полное восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что на вопрос, когда он откупорит бутылку шампанского за победу Украины, он дает очень простой ответ: когда последний квадратный сантиметр украинской территории вернется под контроль Украины.

Глава украинской дипломатии отметил, что к главной цели прилагаются многие другие – правосудие, репарации, послевоенное восстановление, гарантии того, что Россия не повторит агрессии.

"Но возвращение контроля над всей украинской территорией будет базовой победой. Без этого все остальное в принципе невозможно", — отметил министр.

По словам Кулебы, его часто спрашивают, включает ли восстановление территориальной целостности Украины Крым.

"Когда журналисты или политики добавляют "включая Крым", они невольно усиливают российский нарратив, что Крым – это нечто особенное, что есть территория Украины и территория Крыма. Этого не следует делать. Должен быть один простой подход: Крым не отличается от Херсона, Донецкая, Луганская, Харькова, Киева или любого украинского города. Это все Украина, и каждый кусочек нашей земли должен вернуться под наш контроль", — подытожил глава МИД.

Напомним, 16 января министр обороны Великобритании Бен Воллес объявил во время выступления в Палате общин о выделении "наибольшего пакета военной помощи" Украине. Он включает в себя передачу роты танков типа Challanger 2, САУ AS90, 100 единиц бронетехники, пакет для разминирования, десятки БПЛА, 100 тысяч артиллерийских снарядов, сотни "усовершенствованных ракет" в том числе Starstreak.

Трибунал, вооружение и формула мира для Украины: обсуждаемые на форуме в Давосе

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