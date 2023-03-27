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Украине удалось снизить активность Черноморского флота РФ – британская разведка назвала причины

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1792
Время на прочтение
2 мин
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Украине удалось снизить активность Черноморского флота РФ – британская разведка назвала причины

Фото: УНИАН

Британская разведка выяснила, благодаря чему Украина сковала активность РФ в Черном море.

Атаки надводных и летательных беспилотников на Севастополь помогли Украине снизить активность флота России в Черном море

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как пишет разведка, 22 марта по меньшей мере три надводных и один летательный беспилотник пытались нанести удар по военно-морской базе РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что один морской дрон якобы был остановлен оборонительными бонами, а два других были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

"Во время предварительной атаки беспилотников на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда российскому флоту, угроза беспилотников, вероятно, продолжает сдерживать операции черно флота РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта жители временно оккупированного Севастополя сообщали о громких звуках взрывов над городом. Была информация о работе ПВО, а также о возможной атаке воздушными и морскими беспилотниками.

А уже 24 марта местные сообщали о мощных взрывах в районе бухты Омега в Севастополе.

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Дата публикации
Просмотры
1792
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