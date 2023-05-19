Украине удалось вернуть еще одного похищенного Россией ребенка — омбудсмен

Сейчас девочка находится дома и получает всю необходимую помощь.

Украине удалось вернуть еще одного ребенка из России.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсмен, 14-летняя Вероника попала в плен к россиянам после того, как в Украину ворвалась страна-террорист.

Известно, что сейчас девочка находится дома и получает всю необходимую помощь. Бабушка Вероники с ужасом вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю

"Со своим Представителем по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александром Кононенко мы пообщались с возвращенной украинкой и ее законным представителем — бабушкой. Мы знаем, какой нелегкий путь преодолела женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось", — рассказал омбудсмен.

Лубинец добавил, что ребенку окажут как медицинскую, так и гуманитарную помощь

"А приятным сюрпризом по возвращении на родную землю уже стал полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке", — говорится в сообщении.

Напомним, российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила, что российское правительство использует различные схемы для депортации украинских детей в Россию.

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